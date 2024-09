Venezia ultime voci sui Leoni l' Italia c' è

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 7 settembre 2024) A poche ore dalla serata finale di81, con la cerimonia in Sala Grande, sembrano convergere i rumors sui premi assegnati dalla giuria presieduta da Isabelle Huppert. Per l'ci sarebbe un riconoscimento per Vermiglio, opera seconda di Maura Delpero. Nicole Kidman, protagonista di Babygirl di Halina Reijn, è stata avvistata nell'esclusivo Cipriani alla Giudecca e dovrebbe essere lei la Coppa Volpi insieme a Vincent Lindon di The Quiet Son (Jouer avec le feu) di Delphine e Muriel Coulin, contraddicendo leche erano circolate su Daniel Craig di Queer di Luca Guadagnino. Il favorito al Leone d'oro sarebbe stato avvistato al Marriot sull'isola delle rose: Pedro Almodovar de La stanza accanto. Tra i premi ci sarebbero Walter Salles con I'm Still Here e Brady Corbet di The Brutalist.