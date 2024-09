Usa primo caso di aviaria in un essere umano senza contatti noti con animali infetti Le autorità sanitarie | Il rischio di ammalarsi rimane basso

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 7 settembre 2024) Ildi influenza«un’esposizione adimmediatamente nota» è stato confermato ieri – 6 settembre – negli Stati Uniti. Lazia è stata divulgata dai Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), importante organismo di controllo sulla sanità pubblica del Paese. A risultare contagiato è stato un residente del Missouri, successivamente ricoverato in ospedale e infine guarito. Desta preoccupazione l’asditra l’uomo e degliche potrebbero aver trasmesso il virus. Negli scorsi mesi, è stato dimostrato che il virus è in grado di effettuare salti di specie, ad esempio dai bovini agli esseri umani. La trasmissione tra due esseri umani potrebbeil preludio di un’evoluzione del virus dell’influenza, che diventerebbe così più contagioso.