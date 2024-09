LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | American Magic cerca il riscatto contro Orient Express

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 7 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15:59 Ancora una volta all’uscita dal gate fa più velocità l’imbarcazione francese, che torna ad avvicinarsi agli statunitensi. 15:58 Ultimato il primo lato di poppa conche entra nel secondo cancello con 14 secondi di margine su. 15:57 L’incrocio premia glii, che tornano a condurre il match race con poco più di 100 metri di vantaggio nei confronti dei transalpini. 15:55 Problemi per! Gli statunitensi perdono il volo per una quindicina di secondi subendo il sorpasso didurante questo primo lato di poppa. 15:54 Completato il primo lato di bolina conal comando. Per gli statunitensi 8 secondi di margine su. 15:52vira davanti ai rivali costringendoli ad una manovra ulteriore per uscire dai rifiuti.