Pronte 5 milioni di dosi di vaccino | negli Usa il terrore di una nuova pandemia

(Di venerdì 6 settembre 2024) Sono quasi cinqueledelper l'influenza aviaria messe a disposizione dal governo statunitense per far fronte a quella che secondo gli esperti potrebbe diventare una vera e propria. In particolare, un gruppo di infettivologi ed esperti di salute pubblica americani ha lanciato una proposta sulle pagine del Journal of American Medical Association: offrire la possibilità di vaccinazione volontaria contro l'influenza aviaria H5N1 a chi appartiene a gruppi a rischio. Per gli esperti bisognerebbe concentrarsi nella prevenzione anche alla luce del fatto ch l'epidemia tra i boviniStati Uniti persiste oramai da diverso tempo. Intanto, nuovi casi umani sono emersi anche in Asia, (legati a varianti del virus H5N1).