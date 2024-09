LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Fantin già in finale nei 400 sl S6

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 6 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.49 Prima batteria appannaggio del cinese Weiyi Yuan in 32”59. 9.46 Si passa ai 50 farfalla S5 maschili. Niente italiani in gara. 9.44vince la batteria in 5’14”34, avanti di poco più di un secondo rispetto a Jesus Alberto Gutierrez Bermudez. Secondo crono ein tasca per lui! 9.42 Dopo 200 metriè primo avanti ai due Gutierrez Bermudez. 9.39 Per l’azzurro basta chiudere con un tempo inferiore a 5’23”57 per il posto in. 9.37 Il brasiliano Talisson Henrique Glock vince in 5’02”41 avanti al cubano Perez Escalona. Ora. 9.30 Solo quattro gli uomini presenti nella prima batteria. 9.27 Fra pochissimi minuti la prima batteria dei 400 stile libero S6 maschile.presente nella seconda batteria. 9.24 Subito dopo i 100 farfalla S9: spicca Simone Barlaam, assieme a Simone Ciulli e Federico Morlacchi.