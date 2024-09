Casapulla | elenco dei beneficiari per l’assegnazione dei Buoni Libro

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 6 settembre 2024). L’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Ferdinando Bosco rende noto, insieme all’Assessore alla Pubblica Istruzione, Santina Santorelli, che sul sito istituzionale del Comune diè stato pubblicato l’deiperdei contributi finalizzati all’acquisto di libri di testo () agli alunni frequentanti la scuola media inferiore nell’anno scolastico 2024-2025. Gli studenti che sono risultati in possesso dei requisiti previsti – ovvero il cui nucleo familiare abbia un reddito ISEE non superiore a 10.633,00 euro (FASCIA 1) o non superiore a 13.300,00 euro (FASCIA 2) – sono in totale 74. Iriceveranno comunicazione tramite messaggio o e-mail, in quanto l’dei risultanti assegnatari pubblicato sul portale è criptato ai fini di salvaguardare la privacy degli stessi.