Aggrediti dai parenti di una ragazza deceduta medici si barricano in una stanza VIDEO

(Di venerdì 6 settembre 2024) AGI - Dopo aver saputo che la loro parente, unadi 23 anni, eradurante un intervento chirurgico in cinquanta hanno aggreditoe infermieri, con pugni, schiaffi e calci: per difendersi l'equipe medica è stata costretta a barricarsi in una. È accaduto ieri sera nel reparto di Chirurgia Toracica del Policlinico Riuniti di Foggia. La, originaria di Cerignola, da alcuni giorni era ricoverata in ospedale in seguito alle ferite riportate in un incidente stradale e doveva essere sottoposta ad un delicato intervento chirurgico. Dopo la notizia del decesso della, una cinquantina di persone,della vittima, sarebbero riuscite ad entrare nel Policlinico e ad aggrediree infermieri. Alcuni hanno riportato ferite e contusioni.