(Di giovedì 5 settembre 2024)sfrutta latà di Di Lorenzo, McTominay, David Neres, Politano e Kvaratskhelia per adattare la sua squadra a ogni sfida. Ildi Antoniosta rapidamente definendo il proprio volto e la chiave di questo processo è la versatilità dei suoi giocatori. Il tecnico leccese ha identificatocalciatori che si stanno dimostrando essenziali per more la squadra in base alle esigenze tattiche e strategiche. Nel calcio moderno, la flessibilità dei giocatori è diventata cruciale. Le squadre non si affidano più a ruoli rigidi e immutabili; al contrario, i calciatori polivalenti possono essere impiegati in varie posizioni, offrendo così una maggiore dinamicità e opzioni strategiche. Questo è particolarmente evidente nel, dovesfrutta al massimo questa tendenza.