Il nuovo taglio corto di Victoria Beckham è il Posh Bob | vi ricorda qualcosa?

(Di giovedì 5 settembre 2024) È stato immediatamente ribattezzatoBob: poteva avere altro nome, in effetti, ildi? L’ex Spice Girl, 50 anni, ha sfoggiato un hairstyledi zecca (ma dal sapore decisamente nostalgico) in alcuni scatti pubblicati su Instagram. GUARDA LE FOTO Tagli capelli, dal The Rachel al bob: i più famosi che piacciono sempre IlBob diNel carosello di foto,posa sulla Las Vegas Strip con il marito Davide tre dei loro figli: Romeo, 22 anni, Cruz, 19 anni, e Harper Seven, 13. Mancava solamente il figlio maggiore della coppia, Brooklyn, 25 anni, che non si è unito alla piccola vacanza di famiglia.