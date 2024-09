Il Cesena chiama i tifosi Ecco il mini abbonamento

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 5 settembre 2024) Caratteri in stile ‘Spqr’ che rievocano i tempi d’oro dell’impero romano, così come l’alone fumoso che circonda la foto centrale, con la squadra che si abbraccia. "Tremeranno tutte" recita il messaggio che incita all’arrembaggio. Di chi? Di tre corazzate che a partire da metà mese e fino a dicembre arriveranno atrovandosi probabilmente davanti un clima tutt’altro che da passeggiata della salute. L’ufficio marketing del Cavalluccio continua a spingere forte sui tasti emozionali per pompare adrenalina tra iin vista dei prossimi – intriganti – impegni del campionato.