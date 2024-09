Crisi del Servizio Sanitario Nazionale | un piano straordinario per 30 000 nuove assunzioni

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il governo Meloni punta su unambizioso per rafforzare il personale medico e infermieristico, ma le sfide per finanziare e attrarre nuovi professionisti restano enormi. «Ora più che mai, il futuro del nostro sistemadipende dalla capacità di investire sul capitale umano» commenta il ministro della Salute Orazio Schillaci che da dietro le quinte sta lavorando per garantiredi personale medico e infermieristico, puntando a rafforzare una sanità sempre più in difficoltà . Da anni, ilversa in una condizione di profondadove gli ospedali faticano a far fronte alla crescente domanda di cure, con corsie sovraffollate e personale medico e infermieristico sempre più ridotto all'osso. Una carenza di professionisti che in alcuni casi ha costretto interi reparti ospedalieri a chiudere o a ridurre drasticamente la propria attività .