Concessioni balneari | proroga fino al 2027 e poi nuove gare pubbliche

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il Consiglio dei Ministri ha approvato una riforma delle, stabilendo unaa settembreper le attuali licenze. Questo provvedimento si inserisce in un contesto di lunga negoziazione con l’Unione Europea per conformarsi alla Direttiva Bolkestein, che richiede l’apertura delleal libero mercato. Larappresenta un compromesso che consente di evitare l’immediata cessazione delle attuali, dando tempo al Governo per organizzare, laIl fulcro della riforma è ladellea settembre. L’introduzione dellesi prevede per il giugno dello stesso anno, con la possibilità per i concessionari esistenti di partecipare alleassegnazioni.