Bake Off Italia – Dolci in forno 2024 | da domani la 12^ stagione

(Di giovedì 5 settembre 2024) Nuove intense e appassionanti sfide perOffin, giunto alla 12^. Un cooking show tutto da vivere, condotto da Benedetta Parodi, con i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Ospite super fisso della prova tecnica il Maestro Pasticcere Iginio Massari. La nuovasi aprirà con due puntate di selezioni che decreteranno il cast dei 14 concorrenti in gara. Ebbene sì, appuntamento da– venerdì 6 settembre– a partire dalle ore 21:30 su Real Time e in streaming su Discovery+. Le porte del tendone più amato della tv stanno per riaprirsi: arriva la dodicesima edizione di “OFFIN”,il cooking show targato BBC, prodotto da Banijayper Warner Bros. Discovery, da venerdì 6 settembre in prima serata su REAL TIME (canale 31).