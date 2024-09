Altro focolaio di peste suina L’appello degli agricoltori | Indennizzi e misure anti-virus

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 5 settembre 2024)adeguati e bloccooneri a salvaguardiaallevatori, contenimento massiccio dei cinghiali, principali vettori della, stop temporaneo nelle zone rosse alle attività di caccia, raccolta funghi, trekking, per limitare al massimo la circolazione del. Sono le richieste messe sul tavolo da Cia-nell`incontro con il nuovo commissario straordinario per la Psa, Giovanni Filippini, che si è svolto ieri nella sede nazionale a Roma. "L’emergenza – ha detto il presidente di Cia, Cristiano Fini – nell`ultimo mese è precipitata, con 24 focolai dinegli stabilimenti del Nord Italia, di cui 18 in Lombardia, che da sola conta più del 50% del totaleallevamenti suinicoli nazionali. Non si può più aspettare, serve grande sinergia e lavoro di squadra per evitare il disastro".