Teatro Nuovo Giovanni da Udine | nuova Stagione di Prosa Musica Opera Operetta e Danza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Previste quattro fasi: conferme (dal 3 all’11settembre), variazioni (13 e 14 settembre), prelazione ex abbonati (17 e 18 settembre) e nuovi abbonamenti (dal 20 settembre). In cartellonesinfonica,l, commedie contemporanee e grandi classici, opere liriche e operette, proposte per la scuola e per i più piccoli, fino alle imperdibili Lezioni di Storia e – novità di– alle Lezioni di Scienze, oltre a un ricco programma di incontri ed eventi collaterali, 29 agosto 2024 – È tutto pronto aldaper l’avvio della Campagna abbonamenti della 28madi