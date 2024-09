Strage familiare di Paderno la decisione dei nonni sul 17enne che ha ucciso genitori e fratellino

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Ilarrestato domenica per l’omicidio della madre, del padre e del fratello nella loro villetta diDugnano, sta affrontando le conseguenze della sua azione dal carcere minorile di Beccaria. Un dramma che ha lasciato il paese sconvolto e il ragazzo, ora sotto accusa, cerca conforto dall’unico legamerimasto: i suoi. L’avvocato difensore, Amedeo Rizza, ha dichiarato che il giovane è desideroso di incontrare ial più presto, essendo loro le uniche persone a cui può ancora rivolgersi. >> Tragedia in autostrada, Giovanni falciato esulla corsia d’emergenza dopo un problema alla sua auto. Cosa è successo Riccardo ha cercato di spiegare il terribile gesto, affermando che “non ho riflettuto, se l’avessi fatto, non sarei arrivato a tanto. Ho agito di impulso”.