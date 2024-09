Sangiuliano smentito ancora | Boccia pubblica mail e foto di biglietti aerei pagati dal ministero della Cultura

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Lui parla, lei lo smentisce. Maria Rosariahato nella notte nuove stories Instagram sulla questionenomina a consigliere del ministro allaGennaro per i grandi eventi. Ieri il ministro aveva ribadito la sua posizione alla premier Giorgia Meloni: non c'è nessuna nomina nĂ© sono stati spesi soldi pubblici. Una versione confermata questa mattina dal quotidiano La Stampa.Âha diffuso invece il testo di unaarrivata dal gabinettoil 10 luglio in cui si legge: "Gentilissima dottoressa, dando seguito a quanto anticipato per le vie brevi poco fa, le allego i contatti miei e del mio collega per qualsiasi esigenza legata alla sua nomina quale Consigliere del ministro 'per i grandi eventi'". Non solo.