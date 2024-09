La strigliata di Meloni ai suoi senza citare Sangiuliano | Evitare errori

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Giorgiarivendica i risultati ottenuti fino ad oggi e indica la linea per il futuro di fronte all'esecutivo di Fratelli d'Italia alla Camera. Sullo sfondo c'è il caso che riguarda il ministro della Cultura Gennaro, che proprio il giorno prima si è recato a Palazzo Chigi per ribadire alla premier che «neanche un euro del ministero è stato speso» per Maria Rosaria Boccia, la consulente "fantasma" che ogni giorno pubblica suiprofili social mail e foto per provare la sua presunta attività al ministero interrotta poi ad agosto. La presidente del Consiglio non cita mai questo caso, ma le sue parole non paiono buttate lì a caso. Prima parte dai risultati ottenuti: «Tutto il centrodestra è cresciuto, e questo ha reso il nostro governo il più solido e stabile d'Europa e del G7.