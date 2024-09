BCE | altri tagli dopo settembre? Cosa ha detto Cipollone

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 4 settembre 2024) La BCE si prepara per il secondoo dei tassi a, mentre crescono i rischi per le prospettive di crescita, parallelamente al ridimensionamento di quelli relativi all’inflazione. Lo ha confermato Piero, membro (italiano) del Board dell’Istituto di Francoforte, amplificando le preoccupazioni dei mercati. Le borse europee, così come quella americana, stanno registrando una robusta correzione in questi giorni,che gli indici PMI della manifattura e dei servizi hanno confermato la possibilità di una recessione. Una indicazione che ha fatto scivolare Wall Street del 2% e Tokyo del 4%, mentre le borse europee mostrano perdite sino all’1%.