Toti e Porro asfaltano il tele-martire Saviano | i verdetti degli ascolti

(Di martedì 3 settembre 2024) C'era grande attesa per il verdettoper i debutti tv di lunedì 2 settembre. Esordio più che brillante in access prime time su Rai 1 per Stefano De Martino che, al debutto da conduttore di Affari tuoi, sfiora il 25% di share (24,9%) e cattura l'interesse di 4 milioni e 407mila spettatori di media segnando, in chiusura di puntata, punte oltre il 32% di share (picco 32,7%) e oltre i 5 milioni e 600mila spettatori. Su Rai 3 era la sera di Insider. Faccia a faccia con il crimine, il programma di Rai Cultura, condotto da Robertoal centro di furiose polemiche e delle denunce di presunta censura da parte del governo. Battage che non ha messo il turbo al programma che ha preso il via con il 5,2% di share, pari a una platea di 785milaspettatori.