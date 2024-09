Paderno Dugnano nominato il tutore legale del diciassettenne che ha massacrato la famiglia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 3 settembre 2024), 4 settembre 2024 – Da lunedì mattina via Anzio, dove sorge la villa in cui abitavano il 17enne, i genitori e il fratellino di 12 anni sembra una cartolina, immobile. Pochi i movimenti di persone in quell’area di, alle porte di Milano. Qualche vicino che continua la propria vita, mentre i familiari del giovane non si vedono. Nella zona, vicino a un parcheggio, regna il silenzio e nella via davanti al cancello solo telecamere e giornalisti. I nonni paterni del ragazzo, chiusi nel silenzio, hanno espresso la volontà di incontrare il nipote e poterci parlare. Forse per capire, forse per chiedere cosa gli sia successo, forse ancora increduli per quanto è accaduto. Un silenzio in cui si sono chiusi anche gli zii del 17enne, un silenzio perché probabilmente non c’è niente da dire, in una situazione così tragica.