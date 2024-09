La Sanità è da terapia intensiva | l’Italia fanalino di coda tra i Paesi del G7

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di martedì 3 settembre 2024) Mentre il governo si appresta a discutere la Legge di Bilancio 2025, i numeri sulla spesa sanitaria italiana del 2023 dipingono un quadro allarmante. La Fondazione Gimbe, nel suo recente rapporto, mette nero su bianco dati che non lasciano spazio all’interpretazione: il nostro Servizio Sanitario Nazionale è un paziente in, che necessita di cure urgenti e sostanziose iniezioni di fondi. Nel 2023,ha investito nellapubblica il 6,2% del suo PIL. Un dato che, di per sé, potrebbe non dire molto, ma che assume contorni preoccupanti quando confrontato con la media OCSE del 6,9% e quella europea del 6,8%. In pratica, stiamo investendo meno della media deisviluppati in un settore cruciale come la salute pubblica. Ma i numeri diventano ancora più eloquenti quando si guarda alla spesa pro-capite. Con 3.