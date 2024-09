Governo | a Meloni il Global Citizen Award dell' Atlantic Council ' importante interlocutore'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 set. (Adnkronos) - Il, il riconoscimento che verrà consegnato da Elon Musk a Giorgiail prossimo 23 settembre, è stato istituito dall'per rendere omaggio "a una vasta gamma di cittadinii, dai capi di stato agli artisti di fama mondiale. Riconoscendo i loro risultati - si legge nella motivazione'assegnazione del premio - incoraggiamo gli altri a emulare i loro sforzi per migliorare lo stato del mondo". Isi svolgono durante la settimana'Assemblea generalee Nazioni Unite. Secondo il think tank americano fondato a Washington nel 1961, "la premier italiana si è affermata come unsul piano internazionale". Alla cerimonia parteciperanno capi di Stato, ambasciatori Onu, personalità'amministrazione Usa,'economia ea finanza.