Giuste le parole del Vescovo L’associazione Pro Vita & Famiglia critica la manifestazione

(Di martedì 3 settembre 2024) Ancora botta e risposta in vista del Toscana Pride di sabato prossimo. "Accogliamo con gratitudine ledi Monsignor Paolo Giulietti,di Lucca, indirizzate all’organizzatrice del Gay Pride toscano, che quest’anno si terrà a Lucca, così come la condivisibile scelta del Comune di non concedere il Patrocinio all’evento a causa dei contenuti promossi. Simili manifestazioni – afferma Donatella Isca, referente per la Toscana di ProOnlus – non sarebbero nemmeno necessarie, dato che l’Italia è una Nazione in cui i diritti di qualsiasi persona sono già pienamente garantiti. Per quanto encomiabile e condivisibile l’obiettivo di lavorare per una pacifica convivenza nel rispetto delle diversità, questo non sarà mai possibile se si prescinde dalla realtà sulla persona umana, che si fonda sulla realtà di corpi sessuati in senso maschile o femminile".