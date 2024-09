Strage Paderno la rivelazione shock di Riccardo | Cosa volevo fare Follia pura

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) La tragedia che ha sconvoltoDugnano continua a essere avvolta da un alone di mistero. Il primo interrogatorio diChiaroni, il 17enne accusato dell’omicidio del padre Fabio, della madre Daniela e del fratellino Lorenzo, non ha ancora chiarito le reali motivazioni che lo avrebbero spinto a compiere un atto così efferato. Dichiarazioni inquietanti e nuovi dettagli Durante l’interrogatorio,ha fornito dichiarazioni che sollevano nuovi e inquietanti interrogativi. Tra i dettagli emersi, uno in particolare ha attirato l’attenzione degli inquirenti: il giovane avrebbe rivelato di sognare l’Ucraina, un elemento che sembra non avere alcun legame apparente con la tragedia familiare ma che potrebbe indicare una dimensione ancora inesplorata del suo stato psicologico o delle sue intenzioni.