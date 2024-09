Guida senza patente si schianta in auto e muore a 17 anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Aveva 17, la passione per le criptovalute e un sorriso che illumina le ultime foto scattate con gli amici della quarta B dell’istituto tecnico di Foggia. Sabato notte, puravere la, si è messo alladi una Fiat Punto e, verso le 3.30 del mattino, ha finito la sua corsa contro un albero, morendo sul colpo. La polizia locale mantiene il massimo riserbo sulle indagini che dovranno appurare perché un minorenne, che tutti ricordano con la testa sulle spalle, si sia messo alla; di chi fosse l’, se fosse da solo a bordo e dove fosse diretto. La dinamica dell’incidente evidenzia che ha perso il controllo del mezzo. La Punto è stata ritrovata accartocciata su un albero nei pressi di un supermercato, in via San Severo. Ad aiutare gli investigatori potrebbero essere le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.