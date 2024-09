Come si organizza una sfilata durante la guerra? Tutto sull’Ukrainian Fashion Week

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non ci sarebbe mai stato un momento adatto per tornare in passerella, quindi perché non farlo ora? L’ultima volta che la Ukrainian(UFW) è andata in scena, a Kiev, era il 2022. La Russia non aveva ancora invaso la capitale e lasembrava solo un brutto ricordo del passato. Da allora, per tre stagioni gli stilisti ucraini sono stati costretti a presentare le loro collezioni all’estero, ospitati dalle camere della moda di Londra, Parigi, Copenaghen o Berlino. Oggi la capitale dell’Ucraina li ha riaccolti in patria: dall’ 1 al 4 settembre la Ukrainian2024.