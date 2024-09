Tennistavolo altri due ori per la Cina nelle ultime finali di doppio alle Paralimpiadi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Sono stati distribuiti gli ultimi tre ori dei tabelloni dideldi Parigi 2024:odierne,quali non erano presenti coppie italiane, due titoli sono andati alla, vittoriosa in entrambe le circostanze sulla Thailandia, mentre nell’ultimo caso la Polonia ha impedito il tris alla. Nelmisto XD7 i cinesi Feng Panfeng / Zhou Ying piegano i thailandesi Yuttajak Glinbancheun / Wijittra Jaion, sconfitti con lo score di 3-1 (11-13, 11-7, 11-9, 11-8), mentre nelmaschile MD14 i cinesi Liao Keli / Yan Shuo superano i thailandesi Rungroj Thainiyom / Phisit Wangphonphathanasiri per 3-1 (6-11, 11-8, 11-9 11-7). Nelmaschile MD18, infine, i polacchi Patryk Chojnowski / Piotr Grudzien regolano per 3-0 i cinesi Liu Chaodong / Zhao Yiqing con lo score di 3-0 (13-11 11-8 11-7).