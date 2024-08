Serturini | Inter Women tutto nuovo per me! Ma frutti si vedono

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024), tra le protagoniste in assoluto della prima vittoria dell’5-0 contro la Sampdoria Femminile, suTV ha espresso tutta la sua felicità. CHE ESORDIO! – Annamariasi è resa subito protagonista nella straordinaria vittoria 5-0 dell’contro la Sampdoria. L’esterno nerazzurro ha colpito prima la traversa, poi ha segnato un gol e messo a segno anche due assist: «Abbiamo iniziato bene, l’importante era ottenere i tre punti. Le prime sfide di campionato sono sempre difficili, si vede sempre da una preparazione, compagne di squadra nuove e mister. Oggi isi sono visti, ma è solamente l’inizio di un lungo viaggio. Svariare molto in campo mi dà più libertà e non dà punti di riferimento alle avversarie, mi sono divertita molto».