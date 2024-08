Elezioni consiglio provinciale la Lega punta al rinnovamento | Portiamo avanti il lavoro positivo fatto finora

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 31 agosto 2024) Gorlago. È una ventata di freschezza equella in casa, dopo la presentazione, nella mattinata di sabato 31 agosto, della lista di candidati alla carica di consigliere della Provincia di Bergamo, in vista delledel 29 settembre. Rimane fissa la scelta da parte del centrodestra di presentarsi ancora una volta ognuno con la propria lista; riconfermata quindi, come nella passata campagna, ‘Per Bergamo responsabilità e territorio’ composta essenzialmente da membri del partito operanti sul territorio. “Abbiamo avuto il mandato di proseguire questa alleanza – sottolinea il segretarioFabrizio Sala -. È stato considerato moltoildai nostri consiglieri, anche per tutti i progetti che stiamo portandoa favore del nostro territorio.