Richard Gere avvistato vecchio e irriconoscibile – donna pensa sia senzatetto e gli dà avanzi di cibo

(Di venerdì 30 agosto 2024) Una turista in visita da Parigi si è imbattuta in un uomo che estraeva un hamburger parzialmente mangiato da un bidone della spazzatura per le strade di New York. Non rendendosi conto che si trattava di, gli ha offerto aiuto. “È inimmaginabile che una cosa del genere possa accadere”, ha detto laaffranta, che ha offerto al mendicante milionario delfresco. Continuate a legper scoprire perché l’attore di Pretty Woman è stato scambiato per un! Nel 2014,si trovava a New York per le riprese di Gli invisibili, un film drammatico in cui recita accanto a Kyra Sedgwick e Steve Buscemi., oggi 74enne, interpreta George, un uomo con problemi mentali costretto a vivere per strada dopo essere stato cacciato dall’appartamento che occupava abusivamente.dressed in Giorgio Armani for AMERICAN GIGOLO.