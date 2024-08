Emery molto soddisfatto del trasferimento dell’Aston Villa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 30 agosto 2024) 2024-08-30 17:52:19 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: L’allenatoreUnaiha dichiarato di essere “” del lavoro svolto sul mercato estivo. Ins hanno ingaggiato giocatori del calibro di Amadou Onana e Ian Maatsen, cedendo invece Moussa Diaby e Douglas Luiz per quasi 100 milioni di sterline. Anche se non si prevede alcun dramma nel Deadline Day nelle Midlands,è contento di aver concluso i suoi affari in anticipo. Parlando ai media prima della partita dicontro il Leicester, ha detto: “Sì,felice with transfer business. “Abbiamo fatto le cose che avevamo pianificato all’inizio. “La squadra che abbiamo ora, con giocatoriimportanti come Mings, Cameron, Emi Buendia, sta tornando progressivamente. “Stanno migliorando e si sentono meglio.