Cosa ha fatto Milly Carlucci Iva Zanicchi rompe il silenzio dopo la morte del compagno Fausto

(Di venerdì 30 agosto 2024)il grande dolore arriva la confessione. Non è un periodo felice per Ivache è in lutto per ladello storico, il produttore musicalePinna, venuto a mancare lo scorso 8 agosto a causa di un tumore ai polmoni. In una recente intervista al Corriere della Sera l’amatissima cantante ha raccontato: “Appena svegli mi diceva: “Stamattina sei bellissima” e magari ero un orrore, scarmigliata, con gli occhi gonfi”. “Oppure, quando mi truccavo: “Non metterti niente, stai meglio così, sei stupenda, non ne hai bisogno”.vuole, fingevo di credergli – rivela Iva– Il mio Pippi era molto affettuoso, non sdolcinato. Stavamo bene insieme, è stato così da subito, ci siamo amati con allegria. Gli raccontavo delle storie e lui rideva, rideva, diceva che nessuno al mondo lo divertiva come me.