Chi è davvero Moussa Sangare La verità sull’assassino di Sharon Verzeni

(Di venerdì 30 agosto 2024) Ha confessato l’omicidio diil 31enne fermato oggi. Era stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, mentre scappava in bici dal luogo, dove è stata accoltellata la barista 33enne, uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio a Terno d’Isola nel bergamasco. L’uomo in bici non conosceva vittima. Nato a Milano,, viveva a Suisio, un paese della bergamasca, distante appena cinque chilometri da Terno d’Isola. L’uomo, un italiano, disoccupato e incensurato, è stato fermato nella notte dai carabinieri. Un omicidio senza movente.è stata uccisa senza motivo da, l’uomo di 31 anni che è stato fermato nella notte e che ha confessato il crimine.