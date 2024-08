Ultimi giorni d’estate Tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 agosto 2024) Tanti appuntamenti, di vario genere, per la coda del mese di agosto, a San Benedetto del Tronto. Nell’ambito del divertimento con danze, in piazza Salvo D’Acquisto domani dalle 21.30 alle 23.30 torna ’Una Rotonda sul Mare’, occasione imperdibile per gli appassionati di ballo, per trascorrere una serata piacevole e allegra ballando nella splendida cornice della rotonda sul mare, godendo la bellezza del mare sotto le stelle, a cura dell’ Associazione Arte Viva. Divertimento anche nei vari locali: al Jonathan Disco Beach oggi serata Maracaibo, cena spettacolo, ovvero la rivoluzione tropicale del giovedì notte, al Kontiki Beach Club Piper Club dalle ore 21 cena spettacolo e video disco show e dance anni ‘60-‘90. Domani, allo Chalet Malibù alle 20.