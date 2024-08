Nobody Wants This gli ex-teen idol Kristen Bell e Adam Brody insieme nella nuova serie Netflix

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 29 agosto 2024) Le ex-star di Veronica Mars e The O.C. recitano una al fianco dell'altro in questacomedy in arrivo in streamingha diffuso in streaming il trailer ufficiale di, la prossimacomedy di Erin Foster conprotagonisti. La data d'uscita è fissata al 27 settembre prossimo sulla piattaforma digitale., una conduttrice di podcast agnostica e un rabbino anticonvenzionale in crisi arrivano a una festa. Quando escono -- l'improbabile coppia, Joanne () e Noah (), capisce che c'è qualcosa tra loro. Ma anche potenzialmente tra di loro, con le loro diverse visioni della vita, tutti gli ostacoli moderni all'amore e le loro famiglie, a volte benintenzionate, a volte