NM Live – Napoli Buongiorno ha dato equilibrio Importante battere il Parma ed avviarsi …

(Di giovedì 29 agosto 2024) Roberto Conte: Adesso, l’unica cosa che conta èil, poi ci si può rilassare durante la sosta” NM– Gigi Pavarese, Antonio Corbo, Roberto Conte, Maurizio de Giovanni e Massimo Agostini hanno partecipato a “MAGAZINE“, su Radio Punto Zero, trasmissione radiofonica dedicata al Calcio, che approfondisce i temi proposti sul web daMagazine.Com, in onda dal lunedì al venerdì, condotta da Antonio Petrazzuolo e Michele Sibilla. Questi i loro interventi riportati da TerzoTempo.Com: NM– Gigi Pavarese: “Ilha colpi per poter fare male, non è da sottovalutare ”GIGI PAVARESE, ex direttore sportivo del: “L’amichevole contro il Taranto del 1990? Fu caratterizzata da un guasto a un pullman ad Avellino e anche da un furto negli spogliatoi! L’allora presidente del Taranto rimborsò tutti per il disagio.