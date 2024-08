Metalmeccanici a rischio | Incontriamo i sindaci per sbloccare la vertenza Pronti ad altre proteste

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 29 agosto 2024) C’è una spada di Damocle che pende sul distretto, oltre alla crisi del tessile che morde e non intende (al momento) allentare: è la disdetta annunciata da Confindustria Toscana Nord degli accordi territorialidella provincia pratese. Una decisione che, stando a quanto dichiarato da Ctn, avrà effetto dal primo gennaio 2025. Una decisione pesantemente criticata dalle organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil, in quanto scelta unilaterale, un colpo di spugna a mezzo secolo di storia sindacale. Una comunicazione che è deflagrata come un fulmine a ciel sereno su un settore, quello della metalmeccanica e del meccanotessile, che tutto sommato non ha accusato grossi affanni.