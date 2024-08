I portabici montati sulle auto? Fuorilegge Così la direttiva del Mit rischia di rovinare il ritorno degli italiani dalle vacanze

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 agosto 2024) Milano – Ironia della sorte, o meglio della giurisprudenza: la sentenza chedi metteredecine di migliaia didaè arrivata a fine agosto, quando ormai la stragrande maggioranzaha finito o sta per finire leestive. Cambia poco: il problema resta eccome per chi ha speso cifre considerevoli per trasportare in sicurezza la sua due ruote. Due giorni fa, il Tar del Lazio ha respinto il ricorso – presentato da nove società di produzione, rivendita e installazione di accessori per veicoli – contro la circolare numero 25981 del Ministero dei Trasporti che un anno fa ha aggiornato “caratteristiche e modalità di installazione delle strutture portasci eclette applicate a sbalzo posteriormente o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”, vale a dire quelli di uso comune fino a un massimo di 8 posti a sedere.