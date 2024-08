Chiesa saluta la Juve | Mi hanno comunicato la mia esclusione del progetto prima che iniziassero gli allenamenti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2024) Federicoè un nuovo giocatore del Liverpool. Dopo l’Europeo, Thiago Motta lo ha escluso daltecnico dellantus. Ha passato praticamente tutta l’estate da separato in casa. In questi ultimi giorni la sua vicenda si è risolta: va alla corte di Slot, a Liverpool. Il suo addio allantus e ai tifosi con chiarimento sul fantomatico rinnovo bianconero.: «Non ho mai ricevuto alcuna offerta di rinnovo»su Instagram: “È giunto il momento di concludere questo percorso insieme a voi, tifosi bianconeri. Vorrei dedicare qualche parola per ringraziarvi del grande affetto che mi avete sempre dimostrato, affetto che porterò per sempre nel cuore. Con voi e con lantus sono cresciuto, sia come uomo che come calciatore. Mi avete sostenuto nei momenti belli e in quelli difficili, e per questo vi sarò sempre grato.