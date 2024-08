Valentina Parisse il 30 agosto esce Minimal il nuovo singolo dell’artista romana

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 28 agosto 2024)FUORI DA VENERDÌ 30, ILè ildi, disponibile da venerdì 30, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Il brano, pubblicato dalla label indipendente LAB e distribuito da Universal, segna il ritornodopo oltre un anno trascorso in studio di registrazione per la preparazione del prossimo progetto discografico e rappresenta uncapitolo nel suo percorso musicale caratterizzato da sonorità nuove e con intrecci pop e rock estremamente attuali.