J-POP Manga presenta Badducks di Toryumon Takeda

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Un uomo-cyborg, l’ultima sopravvissuta di una specie non umana e un misterioso bebè trovato in una valigia affrontano insieme una movimentata fuga on the road per sfuggire alla Yakuza È in arrivo per i tipi di J-POPuna nuova action comedy che unisce thriller, commedia familiare e fantascienza! Sarà in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 4 settembre la miniseriedi. Morgan Gray non è quello che si potrebbe definire un uomo fortunato. All’età di dieci anni è diventato orfano e per tutta la vita ha dovuto cavarsela da solo. Compiuti trent’anni, proprio quando sta per chiedere alla sua ragazza di sposarlo, viene rintracciato dalla mafia per un ingente debito lasciato dai suoi genitori. Per saldarlo vende i suoi organi e si sottopone a un intervento chirurgico sperimentale che lo trasforma in una sorta di cyborg.