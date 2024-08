Tragedia che lascia senza parole Poggibonsese 28enne sotto accusa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 27 agosto 2024) Un dramma che ha destato dolore e sconcerto anche in Valdelsa. All’indomani del tragico schianto che, all’alba di domenica, ha spezzato la vita di Laura Chiricuta, 46 anni, la dinamica dell’incidente è sostanzialmente confermata: la donna come tutti i giorni stava percorrendo via Buonarroti, a Viareggio, in direzione nord, verso Lido di Camaiore, per andare al lavoro. All’incrocio con via Leonardo, un’auto guidata da unnato a Poggibonsi ma da tempo residente a Empoli, molto conosciuto nel mondo del calcio, ha bucato lo stop e l’ha centrata in pieno, Il guidatore è stato subitoposto all’alcol test, da cui è emerso un tasso di ben sei volte oltre il limite consentito. Il ragazzo al momento si trova in libertà: non essendoci il pericolo di una reiterazione del reato, non è stato disposto lo stato di fermo.