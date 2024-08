Bitcoin asset digitali sempre più richiesti dagli investitori | ecco perché

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 27 agosto 2024) Milano, 27 Agosto 2024 – Glisonopiù preferitiitaliani. Aumenta il numero e anche l'importo che i nostri connazionali, infatti, scelgonoe altri token per arricchire i loro portafogli. Conio, la fintech italiana partecipata da Poste Italiane e Banca Generali, che ha lanciato il primo wallet italiano per la custodia die di, disponibile ai suoi 430.000 utenti attraverso la propria App per smartphone e all’interno delle App di Banca Generali e Hype, ha realizzato una ricerca1 per studiare i comportamenti delle diverse regioni. La diffusione deglisul territorio Ne emerge che l’interesse per questiriguarda tutta la penisola: Lombardia, Lazio, Campania, Veneto e Sicilia sono, infatti, le regioni con un maggior numero di iscritti alla piattaforma.