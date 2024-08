Manovra nel mirino gli sconti fiscali | valgono 105 mld Il governo cerca lì il tesoretto | ma c' è poco margine

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 26 agosto 2024) IlMeloni sta già pianificando la prossimafinanziaria, il tempo stringe perché l'esecutivo dovrà spedire a Bruxelles il piano pluriennale che intende applicare sui conti pubblici già il prossimo 20 settembre. Il ministro dell'Economia Giorgetti ha recentemente rassicurato: "Non sarà unalacrima e sangue". Ma comunque bisogna trovare i fondi per finanziare una serie di cose su cui ilintende intervenire. Si stima una cifra totale tra i 25 e i 26 mld. Per questo, tra le varie possibilità al vaglio del ministero dell'Economia, c'è anche quella - riporta Il Corriere della Sera - di intervenire sugli, in particolare si punta a eliminare le piccole detrazioni con pochi beneficiari. Sono centinaia le detrazioni, deduzioni, agevolazioni, esenzioni concesse a vario titolo dallo Stato alle imprese.