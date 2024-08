La lezione politica di Bibi all' Occidente | attacco preventivo per non soccombere

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 26 agosto 2024) Se aspetti il colpo del nemico per reagire i casi sono due: o hai già perso o, nel migliore dei casi, subirai danni gravi. Questa elementare ma efficace logica di guerra spiega tutto o quasi l'accaduto delle ultime ore, cioè la volontà esplicita di Israele di colpire chi certamente, irriducibilmente, spietatamente, ha in corso attività ostili. Ladel 7 ottobre inizia così a dare i suoi frutti e il governo israeliano sta scegliendo sempre più spesso di mantenere l'iniziativa anziché reagire agli attacchi. Questo è il senso più vero delle ultime ventiquattr'ore ed è anche il messaggio più profondo che i vertici militari e politici di Gerusalemme mandano all'Europa e, più in generale, agli alleati occidentali e non.