La banda dei Babbi Natale Benefattori in piena estate

(Di lunedì 26 agosto 2024) Successo oltre ogni previsione per l’iniziativa messa in campo da una ventina di volontari, bambini e adulti, vestiti da Babbo, in versione estiva con cappellino e maglietta rossi, per raccogliere generi alimentari a lunga scadenza per la Caritas Parrocchiale di Villamarina e Gatteo Mare e fondi per le opere parrocchiali delle due chiese. L’altra mattina, presente Roberto Pari sindaco di Gatteo, i ventihanno girato nella zona a mare per le vie e le piazze, alberghi e stabilimenti balneari e fra residenti e turisti hanno raccolto in totale 793 chilogrammi di generi alimentari a lunga conservazione e 125 litri tra latte, bibite e olio. Inoltre sono stati raccolti 1.165 euro, che saranno destinati per sostenere le opere delle due chiese di Villamarina e Gatteo Mare.