I vini migliori per esaltare la parmigiana di melanzane | ecco gli abbinamenti per non sbagliare

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 26 agosto 2024) C’è la coppia inossidabile e c’è quella fuggevole. Ci sono gli incontri combinati a tavolino, quelli tecnicamente perfetti ma privi di anima, e quelli passionali. È quello che abbiamo provato testando glicon un piatto della tradizione, ladi, durante un incontro che si è prolungato per ore e ha diviso due filosofie contrapposte. Veniamo al piatto, uno dei più diffusi ma anche uno di quelli con più varianti, in base alla regione ma anche alle tradizioni familiari. Noi abbiamo optato per una ricetta classica:viola lunghe; passata di pomodoro; mozzarella di bufala; parmigiano; cipolla; farina; uova; basilico; olio extravergine di oliva. Gli ingredienti sono semplici ma ci vuole un po’ di pazienza per metterli insieme come si deve. Meglio iniziare dalla sera prima, lasciando le fette dia riposare ricoperte di sale grosso.