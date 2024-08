Tennis A Senigallia vince Di Nicola in un circolo da tutto esaurito

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di sabato 24 agosto 2024) Grande pubblico per l’Open, l’abruzzese batte Baldoni e Ingarao e sogna gli Internazionali d’Italia, 24 Agosto 2024 – Un successo di pubblico clamoroso a un nome di prestigio nell’albo d’oro per il torneo Open didi, che per la prima volta in questo 2024 valeva come prequalificazione agli Internazionali d’Italia di Roma del prossimo anno. Davanti a una cornice di pubblico eccezionale, con circa 800 spettatori assiepati sulle tribune installate per l’occasione e in piedi, are è stato Gianluca Di, che ha interrotto il sogno di Stefano Baldoni dire il torneo per il terzo anno consecutivo. Di, di Avezzano, 28 anni, classificato 2.