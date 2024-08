Marina Slow martedì alle 19 la presentazione del libro di Ciuti sulla storia di Pisa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 agosto 2024), 24 agosto 2024 -27 agosto19 allo spazio libri della festa2024 (via della Sirenetta adi) gestito dalla libreria Erasmus disi terrà ladel. Le trasformazioni della città storica” di Riccardopubblicato da Felici editore. Interverranno l’editore Fabrizio Felici, l’architetto Antonio Ghionzoli e sarà presente l’autore. Nei suoi duemila anni diha subìto diverse radicali discontinuità, con conseguenti trasformazioni importanti della struttura e del paesaggio urbano. In particolare dal XVI al XX secolo viene cancellata - in parte semplicemente occultandola - l'immagine della città medievale attraverso successivi apporti di progressiva trasformazione e arricchimento.